Haberler

Ataşehir'de Gürültü Tartışması Kanlı Bitti: Bir Kişi Hayatını Kaybetti

Ataşehir'de Gürültü Tartışması Kanlı Bitti: Bir Kişi Hayatını Kaybetti
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Ataşehir'de Gürültü Tartışması Kanlı Bitti: Bir Kişi Hayatını Kaybetti
Haber Videosu

Ataşehir'de komşular arasında çıkan gürültü tartışması kavgaya döndü. Kavga sırasında bir kişi bıçaklanarak ağır yaralandı ve hastanede hayatını kaybetti. Olayla ilgili bir kişi gözaltına alındı.

Leyla YILDIZ-Murat SOLAK/İSTANBUL, – ATAŞEHİR'de iddiaya göre komşular arasında gürültü nedeniyle çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Bıçaklı kavgada T.U. (51) karın boşluğundan aldığı 2 bıçak darbesiyle ağır yaralandı. T.U. hastanedeki tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Olay, saat 14.00 sıralarında Ataşehir Küçükbakkalköy Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, gürültü nedeniyle aralarında iki komşu arasında tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavga eden taraglardan Y.K., (59) yanında bulunan bıçakla T.U.'yu karnından yaraladı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı T.U.'ya ilk müdahale olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapıldı. Ambulansla hastaneye kaldırılan T.U. hastanedeki tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Şüpheli Y.K. ise, olayda kullandığı bıçakla polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
İstanbul, Ankara ve İzmir'de binlerce kişi Gazze için yürüyor

Türkiye'nin her yerinden görüntü yağıyor! Binlerce kişi meydanlarda
ABD: Gazze'deki savaş henüz bitmedi, yapılması gereken birkaç iş var

ABD'den çok önemli Gazze açıklaması! Hamas'tan bir talepleri var
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Marmara Denizi'nde 3.5 büyüklüğünde deprem

Marmara Denizi'nde bir deprem daha! Konumu dikkat çekti
Eyüpspor'da Selçuk Şahin dönemi sona erdi

Ligde 5 maçtır gol atamadılar! Genç hoca görevinden istifa etti
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.