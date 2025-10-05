Ataşehir'de Gürültü Tartışması Kanlı Bitti: Bir Kişi Hayatını Kaybetti

Leyla YILDIZ-Murat SOLAK/İSTANBUL, – ATAŞEHİR'de iddiaya göre komşular arasında gürültü nedeniyle çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Bıçaklı kavgada T.U. (51) karın boşluğundan aldığı 2 bıçak darbesiyle ağır yaralandı. T.U. hastanedeki tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Olay, saat 14.00 sıralarında Ataşehir Küçükbakkalköy Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, gürültü nedeniyle aralarında iki komşu arasında tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavga eden taraglardan Y.K., (59) yanında bulunan bıçakla T.U.'yu karnından yaraladı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı T.U.'ya ilk müdahale olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapıldı. Ambulansla hastaneye kaldırılan T.U. hastanedeki tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Şüpheli Y.K. ise, olayda kullandığı bıçakla polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.