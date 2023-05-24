ATASEHİR 'DE FIRINDA PATLAMA: 2 YARALI

Olay saat 11.30 sıralarında Ferhatpaşa Mahallesi Yeditepe Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre yeni açıldığı belirtilen bir fırının deposunda pürmüz patladı. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Patlamada hafif şekilde yaralanan Mahmutcan Germe ile Hayrettin Erdoğan, sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye sevk edildi. Polis ekipleri olay yerine güvenlik şeridi çekti. Patlama sebebiyle fırın deposunun camları kırıldı. Patlama sesini duyarak geldiğini söyleyen Birol Akın ise, "Patlamayı duyunca geldim. Burası fırın, yeni açıldı. Tadilatı tamiratı yeni yapıldı "diye konuştu. Patlamayla ilgili inceleme devam ediyor.

- İstanbul