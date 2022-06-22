ATAŞEHİR'DE EVDEN ÇELİK KASA ÇALAN ŞÜPHELİLER YAKALANDI Ataşehir'de evden sürükleyerek çıkardıkları çelik kasayı çalan 4 şüpheli yakalandı. Ataşehir'de evden sürükleyerek çıkardıkları çelik kasayı çalan 4 şüpheli yakalandı. Güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, şüphelilere kiraladıkları otomobilden ulaştı. Ataşehir Kayışdağı Mahallesi'nde dün saat 05.00 sıralarında otomobilleriyle bir apartmanın önüne gelen şüpheliler Sevda Ş.'nin evine girdi. Şüpheliler evdeki kasayı sürükleyerek otomobillerinin yanına getirdi. Bu sırada hırsızları fark eden bir mahalle sakini 'hırsız var' diye bağırınca şüpheliler otomobillerine binip hızla uzaklaştı. O anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Güvenlik kameralarını inceleyen Ataşehir Asayiş Büro Amirliği ekipleri, şüphelilerin kullandığı 34 DYA 276 plakalı kiralık otomobilin plakasının sonunun değiştirilmiş olduğu belirledi. Kiralama şirketiyle iletişime geçen ekipler, Görkem A. isimli kişinin otomobili eski arkadaşı Oğulcan Çelik adına kiraladığını ortaya çıkardı. Üsküdar'daki kiralama şirketinin önünde bekleyen ekipler, olayda kullanılan otomobilin içinden inen Ozan D.,Ferdi Y. ve Görkem A.'yı gözaltına alındı. Şüphelilerin hırsızlık ve kasten yaralama suçlarından kayıtlarının olduğu öğrenildi. Görüntü dökümü -Şüphelilerin otomobilden inmesi -Şüphelilerin kasayı sürüklemesi -Şüphelilerin kasayı bagaja koymaya çalışması -Şüphelilerin fark edilince hızla otomobile binmesi -Otomobilin olay yerinden uzaklaşması -Şüphelilerin polis merkezinden çıkarılması - İstanbul Demirören Haber Ajansı / Güncel Ataşehir Güncel Haberler

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