Ataşehir'de Eczane Çalışanlarına Saldıran Kişi Tutuklandı İstanbul Ataşehir’de faaliyet gösteren Ayşenur Eczanesi çalışanlarına “annesine eczane adresini yanlış tarif ettikleri” iddiasıyla saldıran kişi tutuklandı. İstanbul Valiliği, “Sağlık çalışanlarımıza yönelik şiddet içeren her türlü davranışı esefle kınıyoruz” açıklamasını yaptı. İstanbul Ataşehir'de faaliyet gösteren Ayşenur Eczanesi çalışanlarına "annesine eczane adresini yanlış tarif ettikleri" iddiasıyla saldıran kişi tutuklandı. İstanbul Valiliği, "Sağlık çalışanlarımıza yönelik şiddet içeren her türlü davranışı esefle kınıyoruz" açıklamasını yaptı. İstanbul Ataşehir'de faaliyet gösteren Ayşenur Eczanesi çalışanlarına "annesine eczane adresini yanlış tarif ettikleri" iddiasıyla saldıran, tehdit ve hakaret eden kişi ilaçlarını aldıktan sonra eczane çalışanlarının şikayeti üzerine gözaltına alınmıştı. Saldırgan tutuklanarak cezaevine gönderildi. Olaya ilişkin İstanbul Valiliği'nin yaptığı açıklama şöyle: "Ataşehir ilçemizde dün meydana gelen, eczane çalışanlarına yönelik; 'Tehdit', 'Hakaret', 'Kasten Yaralama' ve 'Mala Zarar Verme' olayı şüphelisinin tespiti ve yakalanması için başlatılan çalışmalar neticesinde; Şüpheli E.T İçerenköy Mahallesi'ndeki ikametinde güvenlik güçlerimizce yakalanarak gözaltına alınmış, bugün sevk edildiği mahkeme tarafından tutuklanmıştır. Sağlık çalışanlarımıza yönelik şiddet içeren her türlü davranışı esefle kınıyoruz." ANKA / Güncel İstanbul Ataşehir Eczane Güncel Haberler

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