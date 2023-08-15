Ataşehir'de Duş Kabini Yapan İş Yeri Sahibi Hayatını Kaybetti

ATAŞEHİR'de duş kabini yapan bir iş yerinde cam blokların üzerine devrilmesi sonucu iş yeri sahibi hayatını kaybetti.

Olay, 17.00 sıralarında Ferhatpaşa Mahallesi 17. Sokak'da bulunan duş kabini yapan iş yerinde meydana geldi. İddiaya göre, iş yeri sahibi 64 yaşındaki Lütfi Taşdemir cam bloklarının devril üzerinde bulunan 3 katlı bir binanın giriş katında banyolara kabin yapan bir işyerinde meydana geldi. İddiaya göre, işyeri sahibi 64 yaşındaki Lütfi Taşdemir'in devrilen cam blokların altında kaldı. İhbar üzerine olay yerinde itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Taşdemir itfaiye ekipleri tarafından cam blokların altında çıkarıldı. Sağlık ekipleri Taşdemir'in hayatını kaybettiğini belirledi. Olay yerinde yapılan incelemelerin ardından Taşdemir'in cenazesi Adli TIP Kurumu morguna kaldırıldı.