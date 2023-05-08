Ataşehir'de Düğün Konvoyunda Drift Yapan Sürücülere Ceza Yağdı

Ataşehir'de düğün konvoyunda trafiği durdurarak drift yapan sürücülere ceza yağdı. Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri yaptıkları çalışmanın 4 sürücüye toplam 26 bin lira ceza yazdı. Bir sürücünün ehliyetine ise 2 ay geçici süreyle el konuldu.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, Ataşehir'de cumartesi günü, düğün konvoyu yaparak trafiği durduran ve drift atan sürücülerin görüntülerinin sosyal medyada paylaşılması üzerine çalışma başlattı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "Görüntülerde yer alan araçların sürücülerinin F.G., M.S.C., O.M.Ö. ve O.O.G. isimli şahıslar

olduğu belirlenmiş, sürücü şahıslar görevlilerimizce yakalanarak muhafaza altına alınmıştır. Sürücü şahıslar hakkında 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu'nun, 52/1-D (Grup halinde araç kullanırken diğer araçlara güvenli geçilebilecek açıklığı bırakmamak) maddesinden 436 lira,73/A (Araçları kamunun rahat ve huzurunu bozacak şekilde araç kullanmak) maddesinden 436 lira, 60/1A (Duraklama ihlali) maddesinden 436 lira idari işlem uygulanmış, Ayrıca görüntülerde drift yapan aracın sürücüsü olduğu tespit edilen A.K.E. isimli şahıs hakkında, 67/1D (drift yapmak) maddesinden 20.342TL, 73/A (Araçları kamunun rahat ve huzurunu bozacak şekilde kullanmak) maddesinden 436 TL olmak üzere olmak üzere toplamda tüm sürücülere 26.010 Lira idari para cezası uygulanmıştır" denildi. Açıklamada ayrıca, drift yapan A.K.E'nin ehliyetine de 2 ay süreyle geçici olarak el konularak, hakkında 'Trafik Güvenliğini tehlikeye sokmak' suçundan da işlem yapıldığı belirtildi.

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