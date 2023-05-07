Üye Girişi
Haberi Paylaş
Ataşehir'de düğün konvoyunda drift yapan sürücü trafiği tehlikeye soktu

Ataşehir'de düğün konvoyunda drift yapan sürücü trafiği tehlikeye soktu

Güncel Haberler

Ataşehir'de düğün konvoyundaki sürücünün drift yaptığı anlar, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Polis, trafiği tehlikeye düşüren sürücünün yakalanması için çalışma başlattı.

ATAŞEHİR 'de düğün konvoyundaki sürücünün drift yaptığı anlar, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Polis, trafiği tehlikeye düşüren sürücünün yakalanması için çalışma başlattı.

Olay, 6  Mayıs Cumartesi günü  saat 13.00 sıralarında D-100 Karayolu Bostancı mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre düğün konvoyundaki sürücü, otomobili ile trafiği yavaşlatarak drift yapmaya başladı. O anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Görüntülerde, drift yapan sürücü, lastik yakarak duman çıkardığı ve konvoyun trafiği yavaşlattığı görülüyor. Sosyal medyada paylaşılan görüntüler üzerine harekete geçen polis ekipleri, trafiği tehlikeye düşüren sürücünün yakalanması için çalışma başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title