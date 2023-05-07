Ataşehir'de düğün konvoyunda drift yapan sürücü trafiği tehlikeye soktu

Ataşehir'de düğün konvoyundaki sürücünün drift yaptığı anlar, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Polis, trafiği tehlikeye düşüren sürücünün yakalanması için çalışma başlattı.

ATAŞEHİR 'de düğün konvoyundaki sürücünün drift yaptığı anlar, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Polis, trafiği tehlikeye düşüren sürücünün yakalanması için çalışma başlattı.

Olay, 6 Mayıs Cumartesi günü saat 13.00 sıralarında D-100 Karayolu Bostancı mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre düğün konvoyundaki sürücü, otomobili ile trafiği yavaşlatarak drift yapmaya başladı. O anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Görüntülerde, drift yapan sürücü, lastik yakarak duman çıkardığı ve konvoyun trafiği yavaşlattığı görülüyor. Sosyal medyada paylaşılan görüntüler üzerine harekete geçen polis ekipleri, trafiği tehlikeye düşüren sürücünün yakalanması için çalışma başlattı.