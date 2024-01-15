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Ataşehir'de Drift Yapan Sürücüye 22 Bin 165 Lira Cezai İşlem

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Ataşehir'de motosikletiyle drift yaparak trafiği tehlikeye düşüren sürücüye 22 bin 165 lira ceza kesildi. İstanbul Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan inceleme sonucunda sürücüye çeşitli suçlardan dolayı cezai işlem uygulandı.

Ataşehir'de, motosikletiyle drift yaparak trafiği tehlikeye düşüren sürücüye 22 bin 165 lira ceza kesildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince, dün Fesleğen Sokak'ta off-road motosikletiyle "drift" yapıp sosyal medya hesabından paylaşan sürücü hakkında inceleme başlatıldı.

Yapılan incelemede drift yapan sürücünün Y.A. olduğu belirlendi.

Gözaltına alınarak polis merkezine götürülen Y.A'ya, "drift" yapmaktan 20 bin 342 lira, araçları tescil etmeden kara yolunda kullanmaktan 951 lira, trafiği tehlikeye düşürecek şekilde ve saygısızca araç kullanmaktan 436 lira ve yönetmelikte belirtilen hususlara uymamaktan 436 lira olmak üzere toplamda 22 bin 165 lira para cezası verildi.

Ayrıca şüphelinin ehliyetine 60 gün süreyle el konuldu, aracı ise trafikten men edildi.

Kaynak: AA / Güncel

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