Ataşehir'de Depoda Yangın: Tavuklar Son Anda Kurtarıldı

Ataşehir'de Depoda Yangın: Tavuklar Son Anda Kurtarıldı
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Ataşehir'de bir depoda çıkan yangın sonucunda tavuklar son anda kurtarılırken, ölen veya yaralanan olmadı. Olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi ve yangın kontrol altına alındı.

ATAŞEHİR'de depoda yangın çıktı. Yangında ölen ya da yaralanan olmazken, depoda bulunan tavuklar son anda kurtarıldı. İş yeri kullanılamaz hale geldi.

Yeni Çamlıca Mahallesi Şafak Sokak'ta depo olarak kullanılan bir iş yerinde saat 10.50 sıralarında yangın çıktı. Henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan yangını gören komşular ekiplere haber verdi. Olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangının deponun bitişiğinde bulunan gecekonduya sirayet etmesini kısa sürede engelledi. İtfaiye ekiplerinin yaklaşık bir saat süren çalışması sonunda yangın söndürüldü. Yangında ölen ya da yaralanan olmazken depoda bulunan tavuklar son anda kurtarıldı. Polis yangınla ilgili çalışma başlattı. Öte yandan yangın sırasında gecekondu sahibinin kızı ile depo sahibi arasında tartışma çıktı. Polis araya girerek tarafları sakinleştirdi.

Yeni Çamlıca Mahalle Muhtarı Muammer Ünlü, "İlk belirlemelere göre ya birisi izmarit atmış ya da yangın elektrik kontağında çıkmış. Ama şu anda bir şey söylemek doğru değil. Burası depo olarak kullanılıyor. Reklamcı bir arkadaşımızın. Yan tarafında da gecekonduda yalnız yaşayan bir teyzemiz var. Hanife teyzemizin evi ile Remzi abimizin evi arasında tavuklarını beslediği küçük bir gecekondusu var. Ev olarak kullanmıyor orayı. Yangında herhangi bir yaralımız ya da can kaybımız yok tek tesellimiz bu" dedi.

'ANNESİNİ KURTARMAK İÇİN MÜDAHALE ETTİM'

Komşu Ahmet Nalbant ise, "Hanife teyze evde diye ben evin kapısını açmaya çalıştım. Ama evde yokmuş kızını aradım. Kızı da geldi. Ben annesini kurtarmak için müdahale ettim. Evde sular falan patlamış suları kestim, elektrik şalterlerini indirdim. Yangının nasıl çıktığını bilmiyorum ama orası hem ev hem de depo olarak kullanılıyor. Şu an için yaralı yok" diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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