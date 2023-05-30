Ataşehir'de Demir Sopalı Trafik Kavgası Kamerada

Ataşehir'de hafif ticari araç sürücüsü ile otomobil sürücüsü arasında ters yönden geldiği iddiasıyla yol verme tartışması yaşandı. Tartışmanın büyümesiyle sürücülerden biri aracından aldığı demir sopayla diğer sürücüye saldırdı. Kavga anları ise çevredekilerin cep telefonu kamerasına yansıdı.

ATAŞEHİR'de hafif ticari araç sürücüsü ile otomobil sürücüsü arasında ters yönden geldiği iddiasıyla yol verme tartışması yaşandı. Tartışmanın büyümesiyle sürücülerden biri aracından aldığı demir sopayla diğer sürücüye saldırdı. Kavga anları ise çevredekilerin cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, 28 Mayıs Pazar günü sabah saatlerinde İnönü Mahallesi'nde yaşandı. Hafif ticari araç sürücüsü ile otomobil sürücüsü arasında ters yönden geldiği iddiasıyla yol verme tartışması yaşandı. Araçlarından inen sürücüler birbirlerine küfür ve hakaret etmeye başlayınca tartışma kavgaya dönüştü. Sürücülerden biri bagajdan aldığı demir sopa ile diğer sürücüye vurmaya başladı. Çevredekiler araya girerek tarafları sakinleştirmeye çalıştı. Elindeki demir sopayı tekrar bagaja koyan sürücü otomobile binerek olay yerinden uzaklaştı. Yaşanan kavga bir vatandaşın cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.