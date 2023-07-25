Ataşehir'de çöp konteyneri park halindeki otomobile çarptı

Ataşehir'de kendi kendine hareket eden bir çöp konteyneri, park halindeki otomobile çarparak durdu. Olay güvenlik kamerasına yansıdı.

- Ataşehir'de kendi kendine ilerleyen çöp konteyneri park halindeki otomobile çarptı

-Çöp konteynerinin park halindeki araca çarptığı ilginç kaza kamerada

İSTANBUL - Ataşehir'de kendi kendine hareket ederek caddede ilerleyen çöp konteyneri, park halindeki otomobile çarparak durdu. O ilginç kaza güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Olay, Ataşehir'de Esatpaşa Mahallesi, Fatih Rüştü Zorlu Caddesi üzerinde dün meydana geldi. Yokuş aşağı koyulan çöp konteyneri bir anda kendi başına hareket ederek caddede ilerlemeye başladı. Konteyner cadde üzerinde park halinde bulunan otomobile çarparak durabildi. Park halindeki otomobilin arka kaporta ve sinyal lambalarına hasar veren çöp konteyneri çevredeki vatandaşlar tarafından tekrar yokuşun başına götürüldü. Konteynerin kendi kendine ilerlediği anlarda yoldan bir otomobilin ya da yayanın geçmiyor olması daha farklı bir kazanın yaşanmasını önledi.

Yaşanan ilginç olay güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde yol kenarında bulunan çöp konteyneri kendi kendine hareket ederek caddede ilerliyor. Hareket halindeki konteyner park halindeki otomobile çarparak duruyor.