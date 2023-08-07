Ataşehir'de Cip Kazası: 2 Yaralı

ATAŞEHİR'de, Kozyatağı TEM Otoyolu Bağlantısı İçerenköy ayrımında direksiyon hakimiyetini kaybeden cip sürücüsü bariyerlere çarparak durabildi. Kazada, cip sürücüsü ve araçtaki bir kişi yaralandı.

Kaza saat 13.30 sıralarında Ataşehir'de, Kozyatağı TEM Otoyolu Bağlantısı İçerenköy ayrımında meydana geldi. İddiaya göre 34 RM 1558 plakalı cip sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine kontrolden çıkarak bariyerlere çarptı. Cip sürücüsü ve yolcu kadın yaralandı. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Bariyerlere saplanan araç içerisinde sıkışan kadın, itfaiye ekipleri tarafından çıkarıldı. Olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırılan kadının, sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Polis ekipleri olay yerinde güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri otomobilde inceleme yaptı. Kaza yapan cip çekici yardımıyla olay yerinden kaldırılfı.Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.