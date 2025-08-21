Ataşehir'de Cep Telefonu Hırsızlığı Güvenlik Kamerasında

Ataşehir'de bir işletmeye giren hırsız, masanın üzerindeki cep telefonunu alarak kayıplara karıştı. O anlar güvenlik kamerasıyla kaydedildi.

Ataşehir'de bir kişinin cep telefonu çaldığı anlar, güvenlik kamerasınca kaydedildi.

İçerenköy Mahallesi'nde, dün bir işletmenin ofis kısmına giren şüpheli, bir süre içeriyi kontrol ettikten sonra masaya yöneldi.

Masanın üzerindeki cep telefonunu alan kişi, daha sonra iş yerinden çıktı.

Hırsızlık anı, iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Kaynak: AA / Veysel Ensar Gökcegözog - Güncel
