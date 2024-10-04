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Ataşehir'de Çatı Yangını Paniğe Neden Oldu

Ataşehir'de Çatı Yangını Paniğe Neden Oldu
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İstanbul Ataşehir'de tadilat sırasında çıkan yangın, bitişikteki apartmanın çatısına sıçrayarak büyük hasara yol açtı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını kontrol altına aldı.

İstanbul Ataşehir'de 4 katlı binanın çatısında çıkan ve bitişiğindeki apartmanın çatısına da sıçrayan yangın söndürüldü.

Mevlana Mahallesi'ndeki 4 katlı binanın çatısında tadilat sırasında yangın çıktı.

Alevler rüzgarın da etkisiyle bitişikteki apartmanın çatısına da sirayet etti.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri yönlendirildi.

İtfaiye ekiplerinin çalışması sonucu söndürülen yangında, iki binanın çatısında hasar oluştu.

Kaynak: AA / Halis Akyıldız - Güncel

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