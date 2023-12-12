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Ataşehir'de Çatı Katında Elektrik Kaynaklı Yangın

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Ataşehir'de bulunan 4 katlı apartmanın çatı katında elektrik kaynaklı yangın çıktı. Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken, çatının alev alev yandığı anlar cep telefonuyla görüntülendi.

ATAŞEHİR'de 4 katlı apartmanın çatı katında elektrik kaynaklı yangın çıktı. Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken, çatının alev alev yandığı anlar çevredekiler tarafından cep telefonuyla görüntülendi.

Ataşehir Kayışdağı Mahallesi Nurettin Sokak'ta bulunan 4 katlı apartmanın çatı katında saat 14.30 sıralarında yangın çıktı. İddiaya göre, dairede kimsenin bulunmadığı sırada elektrik kaynaklı bir yanma meydana geldi. Kısa sürede büyüyen yangın çatıya sıçradı. Çatı katının alev alev yandığını gören vatandaşlar itfaiye, polis ve sağlık ekiplerine ihbarda bulundu. Olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri yangını kısa sürede kontrol altına aldı. Çatının tamamen kullanılamaz hale geldiği yangında herhangi bir yaralanma ve can kaybı yaşanmadı. Çatı katının yandığı anlar çevredekiler tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Yangın çıkan binada oturan İlyas Sancar, Hastaneden geldim, binaya girdim bağrışmalar vardı. Dışarı çıktığımızda bir kişi 'çatı katı yanıyor' dedi. İtfaiye ekiplerine haber verdim, binadan aşağı inene kadar itfaiye ekipleri geldi yangını söndürdü. Sadece maddi hasar var dedi.

Yangının kesin çıkış nedeninin ise yapılacak incelemenin ardından ortaya çıkacağı öğrenildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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