ATAŞEHİR'DE ÇALIŞTIĞI MARANGOZ ATÖLYESİ ÖNÜNDE ÖLÜ BULUNDU - Haberler

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ATAŞEHİR'DE ÇALIŞTIĞI MARANGOZ ATÖLYESİ ÖNÜNDE ÖLÜ BULUNDU

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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ATAŞEHİR'DE ÇALIŞTIĞI MARANGOZ ATÖLYESİ ÖNÜNDE ÖLÜ BULUNDU

ATAŞEHİR'de 60 yaşındaki Yüksel A., çalıştığı marangoz atölyesinin önünde ölü bulundu.

ATAŞEHİR'de 60 yaşındaki Yüksel A., çalıştığı marangoz atölyesinin önünde ölü bulundu.

Yenisahra Mahallesi Mimar Sinan Caddesi'ndeki marangoz önünde sabah saatlerinde atölyede çalışan 60 yaşındaki Yüksel A.'yı yerde hareketsiz görenler polise ve sağlık ekiplerine haber verdi. Sağlık ekipleri olay yerindeki ilk incelemesinde 60 yaşındaki Yüksel A.'nın hayatını kaybettiğini belirledi. Vücudunda herhangi bir darp ya da yaralanma izinie rastlanmazken, kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için ceset Adli  Tıp Kurumu'na gönderildi. Kahvehane çalışanı Fatih Hansu, "Kendisi burada marangozda çalışıyordu. Kimsesizdi. Kahveye geliyordu. Yerde yatarken bulundu. Dükkandan mı çıktı bilmiyorum. Son nefesini burada vermiş. Darp ya da yara izi görmedim" dedi.

Görüntü dökümü

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-Cesedin görüntüsü

-Polis ekiplerinden görüntü

-Marangozdan görüntü

-Vatandaşlar ile röp

-Cesedin cenaze aracına konması

-Genel ve detay görüntüler


- İstanbul
Demirören Haber Ajansı / Güncel

Mimar Sinan Caddesi Güncel Haberler

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