Ataşehir'de çalınan kamyonetle kaza yapan şüphelilerden biri yakalandı

Ataşehir'de çaldıkları kamyonetle kaza yaptıktan sonra kaçan iki şüpheliden biri, araç sahibi tarafından yakalandı.

Yeni Çamlıca Mahallesi'nde 34 VA 0961 plakalı kamyonetinin dükkanının önünden iki kişi tarafından kaçırıldığını fark eden Tufan Ceylan, yoldan çevirdiği araçla kamyoneti takip etmeye başladı.

Şüpheliler çaldıkları kamyonetle Öztürk Sokak'ta park halindeki 34 DZ 0547 plakalı minibüse çarptı. Çarpmanın etkisiyle peş peşe sürüklenen iki araç, semt pazarının bulunduğu Mithat Paşa Caddesi'ndeki bir binanın duvarına çarparak durabildi.

İki şüpheli, aracı terk ederek kaçmaya başladı. Şüphelilerden biri, Tufan Ceylan tarafından yakalanarak, olay yerine gelen polis ekiplerine teslim edildi.

Polis, diğer şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.