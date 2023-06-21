Ataşehir'de cadde ortasında kurşun yağdırdılar: 1 yaralı

İSTANBUL - Ataşehir'de araçla cadde üzerine gelen 5 kişi husumetli oldukları vatandaşın üzerine sokak ortasında kurşun yağdırdı. Şüpheliler olay yerinden kaçarken yaralı vatandaş hastaneye kaldırıldı.

Olay, saat 19.30 sıralarında Ataşehir'de meydana geldi. İddiaya göre, Ergün Ü. İsimli vatandaş park halindeki aracına yöneldiği esnada henüz kimliği belirlenemeyen 5 kişinin silahlı saldırısına uğradı. Cadde üzerine araçla gelen şüpheli şahıslar, Ergün Ü.'ye 4 el ateş açtı. Kurşundan hedefi olan vatandaş kanlar içerisinde yere yığıldı. Şüpheliler ise olay yerine geldikleri araçla hızlı uzaklaştı. İhbar üzerine adresi sevk edilen polis ekipleri kaçan şüpheleri yakalamak üzere çalışma başlattı. Yaralı vatandaş ise sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. Şüphelilerin rastgele açtığı ateş sonrası kurşunlar çevredeki dükkanlara da isabet etti.