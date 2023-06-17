Ataşehir'de Boşanma Aşamasındaki Eşi Öldüren Tuncay Kılıçin'e Ağırlaştırılmış Müebbet Hapis Cezası Verildi

Ataşehir'deki bir parkta, 2022 yılında boşanma aşamasında olduğu eşi Sema Ersin'i öldüren Tuncay Kılıçin'in "eşe karşı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis talebiyle yargılandığı davanın karar duruşması dün yapıldı. Mahkeme, Kılıçin'e ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verdi. Ancak cezanın hem "haksız tahrik" gerekçesiyle, hem de takdir indirimi ile 18 yıl 4 ay hapis cezasına indirilmesine karar verildi.

SİNEM NAZLI DEMİR

Ataşehir 'deki bir parkta, 2022 yılında boşanma aşamasında olduğu eşi Sema Ersin'i öldüren Tuncay Kılıçin'in "eşe karşı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis talebiyle yargılandığı davanın karar duruşması dün yapıldı. Mahkeme, Kılıçin'e ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verdi. Ancak cezanın hem "haksız tahrik" gerekçesiyle, hem de takdir indirimi ile 18 yıl 4 ay hapis cezasına indirilmesine karar verildi.

Boşanma aşamasında olduğu Sema Ersin'i, "uzaklaştırma kararı" olmasına rağmen, 6 Mayıs 2022'de Ataşehir'deki İsmet İnönü Parkı'nda öldüren Tuncay Kılıçin hakkındaki yargılama, dün İstanbul Anadolu 18. Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam etti.

Duruşmaya tutuklu sanık Tuncay Kılıçin, Sema Ersin'in aile yakınları ve taraf avukatları katıldı.

"BENİM ÇOCUĞUMU VAHŞİ BİR ŞEKİLDE ÖLDÜRDÜ"

Duruşmada söz alan Sema Ersin'in babası Nurettin Ersin, "Sanık benim çocuğumu vahşice öldürmüştür. Kimsenin kimseye öldürmeye hakkı yok. Çocuğumu planlır şekilde öldürdü. En ağır cezayla cezalandırılmasını istiyorum" dedi.

Ablasının ölümüyle ilgili duruşmada dinlenen Rukiye Ersin, ablasının uzun süre şiddete maruz kaldığını belirterek, "Sanık, ablam balkona çıkıp çamaşır astığında bile sorun ediyordu. Ablamla görüşmeme izin vermiyordu. Ben onun kardeşiydim. Sanığın attığı iftiraların hiçbirini kabul etmiyorum" ifadelerini kullandı.

"SANIK, SEMA'YI DEFALARCA BIÇAKLAMIŞTIR. BU CİNAYETİ TASARLAYARAK İŞLEMİŞTİR"

Ersin ailesinin avukatı ve Önce Çocuklar ve Kadınlar Derneği'nin temsilcisi Avukat Nilda Baltalı, sanığın herhangi bir indirimden yararlanmaması gerektiğini belirtti. Baltalı, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Bir insanı bir kere bıçaklamak bile normal değilken Sanık, Sema'yı defalarca bıçaklayıp bu cinayeti canavarca ve tasarlayarak işlemiştir. Bir insan, sokak ortasında katledilmiştir. Bu nedenle suç vasfı yönünden mütalaaya katılmıyoruz. Ayrıca sanık, Sema'ya onu öldüreceğini sürekli belirtmiştir."

SANIK AVUKATI: "MÜVEKKİLİM ANİ GELİŞEN BİR EYLEMLE KONTROLÜNÜ KAYBEDİYOR VE ÖLDÜRÜYOR"

Duruşmada söz alan sanık avukatı Barış Yıldız, sanığa verilecek cezada haksız tahrik indirimi uygulanmasını talep ederek, "Öldürme eylemi yanlıştır ve müvekkil de pişmandır. Ani gelişen bir eylemle birlikte, o şoka ve aşağılamaya maruz kalan kişi kontrolünü kaybediyor ve maalesef eylem gerçekleşiyor" ifadelerini kullandı.

Duruşmada mütalaasını açıklayan Cumhuriyet Savcısı; "Sanığın, eylemini sadakat yükümlülüğünün ihlali nedeniyle duyduğu kızgınlık sonucu gerçekleştirdiğini" iddia etti. Mütalaada, bu gerekçeyle; "eşe karşı kasten öldürme" suçlama ile verilecek cezada haksız tahrik indirimi uygulanması talep edildi.

MAHKEME, HAKSIZ TAHRİK VE TAKDİR İNDİRİMİ UYGULADI

Son sözü sorulan sanık Tuncay Kılıçin, mahkeme heyetine "affınızı talep ediyorum" dedi.

Aradan sonra kararını açıklayan mahkeme, Tuncay Kılıçin'e "eşe karşı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verdi. Heyet, Kılıçin'e verilen cezada haksız tahrik indirimi uygulayarak cezayı 22 yıla; takdir indirimi de kullanarak 18 yıl 4 aya düşürdü.