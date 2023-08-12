Ataşehir'de bir iş yerinde yangın çıktı

İstanbul'un Ataşehir ilçesinde bulunan bir iş yerinde bilinmeyen nedenle yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü.

Ataşehir'de iş yeri yangını

İSTANBUL - Ataşehir'de bir iş yerinde bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin söndürme çalışmaları devam ediyor.

Olay saat 19.15 civarında Ferhatpaşa mahallesi 49. Sokak üzerinde bulunan antrepoda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre antrepoda henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı.

Durumun bildirmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi sürerken iş yerinde kimsenin bulunmadığı öğrenildi.

İtfaiye ekiplerinin yoğun çalışması sonucu yangın söndürüldü. Olayla ilgili çalışma başlatıldı.

Olayla ilgili konuşan Turgay Ekinci "Ben evime gidecektim. Bir baktım ki dumanlar geliyor. Ondan sonra buraya geldim." dedi.

Bir başka görgü tanığı Gökhan Koç "Tam mesai bitiş saatiydi. Dumanlar bir anda sardı ortalığı. Komşu olduğu için gittik baktık. Yangın strafor köpülerinden çıkmış. Asıl sebebini biz de bilmiyoruz. Yan taraflara sıçramaması adına biz de müdahale ettik." dedi.