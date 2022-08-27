Ataşehir'de Bir İş Yeri Çalışanı Akşener'e Dert Yandı: "Biz Hiç İyimser Bir Şey Konuşamıyoruz.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, İstanbul'un Ataşehir ilçesinde esnaf ziyareti yaptı. Akşener’in dinlediği bir dükkan çalışanı, “Biz hiç iyimser bir şey konuşamıyoruz. Maaşı aldığımız gibi markete gidiyoruz 2 poşetle çıkamıyoruz. Kira ödeyemiyoruz. Hiçbir şey yapamıyoruz, hiçbir sosyal güvencemiz yok. Dün akşam patlıcan yemeği, pilav yedik. Kurban kesmedik. Pay da gelmedi, binada kimse kesmedi çünkü” diyerek dert yandı.

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, İstanbul'un Ataşehir ilçesinde esnaf ziyareti yaptı. Akşener'in dinlediği bir iş yeri çalışanı, "Maaşı aldığımız gibi markete gidiyoruz 2 poşetle çıkamıyoruz. Kira ödeyemiyoruz. Hiçbir şey yapamıyoruz, hiçbir sosyal güvencemiz yok. Dün akşam patlıcan yemeği, pilav yedik. Kurban kesmedik. Pay da gelmedi, binada kimse kesmedi çünkü" diyerek dert yandı.

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, İstanbul'un Ataşehir ilçesinde esnaf ziyaretinde bulundu. Akşener'i Ataşehir'de partililer yoğun ilgiyle karşıladı. Partililerle fotoğraf çekinen Akşener ardından esnaf ziyaretine başladı.

"ASGARİ ÜCRET 5 BİN 500 LİRA VE KİRALAR 7 BİN LİRA"

Çeyizlik eşya satan bir esnaf çalışanı, "İşler zayıf haliyle. Şu an piyasada kimsede alım gücü yok. Millet evine bir şey alamıyor haliyle. Tabii ki şükür çorbamız kaynıyor, evimize ekmek götüre biliyoruz ama tabii ki eskisi gibi de değil" dedi. Çeyiz dükkanında çalışan kadınlara dönen Akşener, "İki maaş nasıl yetiyor mu" diye sordu. Çalışanlardan biri, "İki maaş yetmiyor. Kesinlikle yetmiyor. Asgari ücret 5 bin 500 lira ve kiralar 7 bin lira. Saçma sapan yani. Bir insan kiraya çalışsa bile ödeyemiyor, imkansız yani. Eşim serbest çalışıyor" derken; diğer kadın çalışan ise, "Eşimin de sabit işi var. Ama okullar başlayınca biraz zorlanmalar başlıyor" dedi.

"MAAŞI ALDIĞIMIZ GİBİ MARKETE GİDİYORUZ 2 POŞETLE ÇIKAMIYORUZ"

Çeyizlik eşya satan dükkanda çalışan kadının Akşener'e "Bize ne gibi önerileriniz var iç açıcı. Biz hiç iyimser bir şey konuşamıyoruz. Maaşı aldığımız gibi markete gidiyoruz 2 poşetle çıkamıyoruz. Kira ödeyemiyoruz. Hiçbir şey yapamıyoruz, hiçbir sosyal güvencemiz yok. Dün akşam patlıcan yemeği, pilav yedik. Kurban kesmedik. Pay da gelmedi, binada kimse kesmedi çünkü" dedi.

"BU AY BİN 200 GELDİ. YAKMADIĞIMIZ HALDE O KADAR GELİYORSA ARTIK YAKTIĞIMIZ ZAMAN NE KADAR GELECEK BİLMİYORUZ"

Akşener'in "Elektrik ne kadar geldi" sorusuna giyim işletmecisi, "Zaten klimayı yakmıyoruz. Bu ay bin 200 geldi. Yakmadığımız halde o kadar geliyorsa artık yaktığımız zaman ne kadar gelecek bilmiyoruz. Günlük masraflarımız çok fazla. Eleman olarak bunların yemesi, içmesi, sigortası, kirası mümkün olduğu kadar minimize etmeye çalışıyoruz bazı şeyleri. Ben üniversite mezunuyum 10 yıldır burayı işletiyorum. İktisat mezunuyum" cevabını verdi.

"İŞLER ÇOK ŞÜKÜR AMA FİYATLAR ÇOK ZAMLI"

Akşener bir başka giyim dükkanında "İşler nasıl, vatandaşın alım gücü ne durumda" sorusunu yönetti. Esnaf, "İşler çok şükür ama fiyatlar çok zamlı. Ürünlerin çok fiyatları arttı malum, Türkiye genelinde arttı" diye konuştu.

"İMALATÇILAR ZOR DURUMDA"

Bir başka esnaf ise İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'e imalatçıların zor durumda olduğunu belirterek, "İşler Türkiye'de nasılsa bizde de aynı. İmalatçıyız, imalatta çok büyük sıkıntılar var. Suntalam kullanıyoruz. Suntalamın fiyatı 15 misli, 10 misli artmış. İçinden çıkılacak gibi değil" diye dert yandı.