Ataşehir'de bir evde kadın cesedi bulunmasına ilişkin 3 şüpheli gözaltına alındı

Ataşehir'de çıkan yangın sonrası baza içinde bir kadın cesedi bulunmasına ilişkin soruşturma kapsamında gözaltına alınan 3 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, dün Mevlana Mahallesi'ndeki bir evde kadın cesedi bulunmasına ilişkin çalışma başlattı.

Olay yerinde yapılan incelemelerde bıçak ve balta ile boş kolonya kutusu ele geçirilirken, elleri ile ayakları bağlanmış ve boğazı kesilmiş halde bazanın içinde bulunan cesedin Türkmenistan uyruklu Leyla Seyidova'ya ait olduğu belirlendi.

Yapılan araştırmada sonucunda Seyidova'nın cesedinin bulunduğu dairede kiracı olan Gülçehre K. ve Feruz Y. ile bu kişilerden evin bir odasını kiralayarak burada yaşayan katil zanlısı E.S. gözaltına alındı.

E.S'nin olay günü maktul Seyidova ile eve geldiği, alacak meselesinden dolayı ikili arasında çıkan tartışma sonrası zanlının kadını bıçakladığı, daha sonra cesedi kolonyayla ateşe vermek istediği, ardından evden kaçan şüphelinin akşam saatlerinde Kadıköy'de yakalandığı öğrenildi.

Gözaltına alınan 3 şüphelinin Cinayet Büro Amirliğindeki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.