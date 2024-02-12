Ataşehir'de Beton Mikseri Trafik Kazası: Mendil Satan Kadın Hayatını Kaybetti

Cengiz ÇOBAN-İsa ALMAÇAYIR/İSTANBUL, ATAŞEHİR'DE beton mikseri trafik ışıklarında mendil satan kadını ezdi. Metrelerce sürüklenen kadın olay yerine hayatını kaybetti. Haberi alarak olay yerine gelen kadının yakınları sinir krizi geçirdi. Kazayı gören bir motosiklet sürücüsü "Kırmızı ışık yanıyordu kadın burada mendil satmaya çalışıyordu. Mendil uzatırken kadın o sırada kamyonun önüne geldi." diye konuştu. Beton mikserinin sürücüsü polis ekipleri tarafından gözaltına alınırken, kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel