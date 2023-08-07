Ataşehir'de bariyerlere çarpan cipteki kadın yaralandı

TEM Otoyolu'nda seyir halinde olan sürücüsünün kimliği belirlenemeyen 34 RM 1558 plakalı cip, İçerenköy ayrımında kontrolden çıkarak bariyere çarptı. Çarpmanın etkisiyle cipte yolcu koltuğunda oturan 63 yaşındaki Sevim G. yaralandı. Sürücü kazayı yara almadan atlattı. İhbar üzerine kaza yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan kadın sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye götürüldü.