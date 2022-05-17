ATAŞEHİR'DE BARİYER OTOMOBİLE OK GİBİ SAPLANDI - Haberler

ATAŞEHİR'de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, bariyerlere çarptı. Bariyerin ok gibi saplandığı otomobilde sıkışan sürücü itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Kaza, saat 22.00 sıralarında, TEM Otoyolu Ataşehir bağlantısında meydana geldi. Henüz belirlenemeyen nedenle sürücüsü Deniz Gündüz'ün direksiyon hakimiyetini kaybettiği 34 JK 2756 plakalı otomobil, Yenisahra sapağındaki bariyerlere çarptı. Sürücü Deniz Gündüz bariyerin ok gibi saplandığı otomobilde sıkıştı. Bildirilmesi üzerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin araç içerinden çıkardığı sürücü Gündüz, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kaza nedeniyle trafik yoğunluğu oluştu. Otomobil çekici yardımıyla yoldan kaldırıldıktan sonra trafik normale döndü.

Demirören Haber Ajansı / Güncel