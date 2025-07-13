Ataşehir'de Balıkçı Restoranında Yangın Çıktı

Ataşehir'de Balıkçı Restoranında Yangın Çıktı
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Ataşehir'de bir balıkçı restoranında çıkan yangın kısa sürede söndürüldü. Olayda ölen ya da yaralanan kimse yokken, yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

ATAŞEHİR'de balıkçı restoranında çıkan yangın söndürüldü. Ölen ya da yaralanan kimsenin olmadığı yangını çevredekiler cep telefonu kameralarıyla kaydetti.

Yangın, saat 16.00 sıralarında Küçükbakkalköy Mahallesi Ahmet Yesevi Caddesi'nde balık restoranında çıktı. Henüz bilinmeyen nedenle restoranın üst katında çıkan yangın kısa sürede büyüdü. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Ekiplerin çalışması sonucu yangın, kısa süre içinde söndürüldü. Olayda can kaybı yaşanmazken, işletmede hasar meydana geldi. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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