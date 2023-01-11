Ataşehir'de AVM'de çıkan yangın söndürüldü
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Ataşehir'de bir alışveriş merkezindeki (AVM) yangın kısa süreli paniğe neden oldu.
Ataşehir'de bir alışveriş merkezindeki (AVM) yangın kısa süreli paniğe neden oldu.
Alınan bilgiye göre, Atatürk Mahallesi'ndeki AVM'de yer alan bir restoranın soğutma bacasında yangın çıktı.
İş yeri güvenlik görevlilerinin kendi imkanlarıyla müdahale ederek kontrol altına aldığı yangın, olay yerine gelen itfaiye ekiplerince tamamen söndürüldü.
Can kaybının olmadığı yangında, yükselen dumanlar nedeniyle kısa süreli panik yaşandı.
Kaynak: AA / Güncel