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Ataşehir'de Asker Eğlencesinde Motosikletten Ateş Açılması: 3 Gözaltı

Ataşehir'de Asker Eğlencesinde Motosikletten Ateş Açılması: 3 Gözaltı

Güncel Haberler

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Ataşehir'de asker eğlencesinde motosikletten havaya ateş açılmasıyla ilgili 3 kişiyi gözaltına aldı. Şüpheliler, Anadolu Adliyesine sevk edildi.

Ataşehir'de asker eğlencesinde motosikletten havaya ateş açılmasıyla ilgili 3 kişi gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 10 Haziran'da bazı sosyal medya hesaplarında paylaşılan görüntülerde, Ataşehir'de bir motosiklet üzerindeki 2 kişinin asker eğlencesi konvoyunda pompalı tüfekle havaya ateş açtıklarını belirledi.

Ekiplerce yapılan çalışmada, motosikleti kullanan kişinin B.Ç, havaya ateş edenin de E.Ş. olduğu tespit edildi.

Şüpheliler, ikamet adreslerinde suç unsuru pompalı tüfekle yakalanırken motosikletin sahibi M.Ö. gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan M.Ö. serbest bırakılırken, zanlılar E.Ş. ve B.Ç. "genel güvenliğin kasten tehlikeye düşürülmesi" suçundan Anadolu Adliyesine sevk edildi.

Motosiklet trafikten men edildi.

Kaynak: AA / Zafer Arslan - Güncel

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Motosiklet Ataşehir Güncel Haberler

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