Ataşehir'de asker eğlencesi konvoyunda havaya ateş açan şüpheliler gözaltına alındı

Ataşehir'de asker eğlencesi konvoyunda motosiklet üzerindeki bir kişinin havaya pompalı tüfekle ateş ettiği anlar cep telefonu kamerasına yansımıştı. Olayla ilgili inceleme başlatan polis ekipleri 3 kişiyi gözaltına aldı.

ATAŞEHİR'de asker eğlencesi konvoyunda motosiklet üzerindeki bir kişinin havaya pompalı tüfekle ateş ettiği anlar cep telefonu kamerasına yansımıştı. Olayla ilgili inceleme başlatan polis ekipleri 3 kişiyi gözaltına aldı.

Olay Cumartesi gece saatlerinde Ataşehir'de meydana geldi. Sosyal medyaya yansıyan görüntülerde, asker eğlencesi konvoyunda motosiklet üzerindeki 1 kişi pompalı tüfek ile havaya ateş etti. İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerince inceleme başlatıldı.Yapılan incelemede motosiklet üzerinde pompalı tüfek ile havaya ateş açan kişinin E.Ş., motosikleti kullanan kişinin ise, B.Ç. olduğu tespit edildi. Şüpheliler, dün ikamet adreslerinde yakalandı. Pompalı tüfek ise muhafaza altına alındı. Motosiklet sahibi M.Ö. de aynı gün ikamet adresinde yakalandı. E.Ş.'nin olay sırasında kullandığı motosiklet ise, trafikten men edildi. Yakalanan şüphelilerden M.Ö. işlemlerinin tamamlanmasının ardından adli makamlarca serbest bırakılırken, E.Ş. ve B.Ç. ise 'Genel güvenliğin kasten tehlikeye düşürülmesi" suçundan bugün adliyeye sevk edildi.