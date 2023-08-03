Ataşehir'de Aşırı Hız Yapan Otomobil Kaza Yaptı

Ataşehir'de sürücüsünün aşırı hız yaptığı iddia edilen otomobil, yolun karşısındaki kaldırıma çıkarak bir sitenin merdivenine çarptı. Kazada yaralanan sürücü hastaneye kaldırıldı.

ATAŞEHİR'de sürücüsünün aşırı hız yaptığı iddia edilen otomobil, yolun karşısındaki kaldırıma çıktı ve bir sitenin merdivenine çarparak durabildi. Kazada yaralanan otomobil sürücüsü ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kaza, saat 08.00 sıralarında Ataşehir Atatürk Mahallesi Atatürk Bulvarı'nda meydana geldi. İddiaya göre Çağlar Hüseyin Acar, kulandığı 41 B 2002 plakalı otomobille caddede ilerlerken direksiyon hakimiyetini kaybederek hızla yolun karşısındaki kaldırıma çıkarak bir sitenin merdivenine çarptı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan sürücü ambulansla hastaneye kaldırıldı. Otomobil ise çekici yardımıyla kaldırıldı. Kazayı gören Kemal İmanova, "Ben uzaktan gördüm. Karşı taraftan çok hızlı geliyordu. Direkt merdivenlere yukarı çıktı. Yaralının durumu iyiydi. İlk başta şok yaşadı. Ondan sonra kendine geldi" dedi.