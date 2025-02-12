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Ataşehir'de Asfaltlama Çalışmalarındaki Gecikme Tepki Çekti

Ataşehir'de Asfaltlama Çalışmalarındaki Gecikme Tepki Çekti
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İstanbul Ataşehir'de İSKİ tarafından yapılan altyapı çalışmasının ardından asfaltlama işlemlerinin gecikmesi, hem esnafın hem de mahalle sakinlerinin tepkisini çekti. Şikayetler sonrası asfaltlama çalışmaları başlatıldı.

İstanbul Ataşehir'de İSKİ tarafından gerçekleştirilen kanalizasyon çalışmasının ardından asfaltlama işleminin gecikmesi, bölgedeki esnaf ve mahalle sakinlerinin tepkisine neden oldu.

Alınan bilgilere göre, İçerenköy Mahallesi'nde İSKİ tarafından iki ay önce başlatılan altyapı yenileme çalışmaları kapsamında kanalizasyon boruları değiştirildi.

Çalışmalar, Küçükbakkalköy Yolu Caddesi'nde tamamlandıktan sonra Karslı Ahmet Caddesi ve Taşeli Sokak'ta devam etti. Bölgede ise kanal döşeme çalışmasının ardından asfaltlama gecikti.

Yaklaşık 20 gündür sokak ve caddenin asfaltlanmaması nedeniyle araçların çukurlara düştüğünü ve bazı kazaların yaşandığını belirten mahalle sakinleri, asfaltlama çalışmalarının hızlandırılmasını talep etti.

Sosyal medyada da duruma tepki gösteren vatandaşların şikayetleri üzerine Karslı Ahmet Caddesi ve Taşeli Sokak'ta bugün asfaltlanma çalışmasına başlandı.

Bölgede esnaflık yapan Galip Yılmaz, altyapı çalışmalarının tamamlanmasının ardından asfaltlama sürecinin hızlandırılması gerektiğini belirterek, "Burada bir altyapı çalışması yapıldı ve uzun sürdü. Esnaflar olarak işleyişin daha düzenli olmasını, mağduriyet yaşanmadan çalışmaların tamamlanmasını bekliyoruz." dedi.

Berber Rıfat Çevik ise çalışmaların 40 gün önce başladığını ifade ederek, "Yağmur ve kanalizasyon atık sularını ayırmak için kanalizasyon hattı döşendi. Ancak asfaltlama işlemi gecikti. 10 gün öncesine kadar hava müsaitti ancak asfalt dökülmedi. Şimdi ise yağışlı havada asfaltlama yapılıyor." diye konuştu.

Mahalle sakini Mustafa Duymuş da sürecin uzun sürdüğüne dikkati çekerek, "Çalışmalar önce ana caddede başladı, ardından buraya geldi. Ancak asfaltlama işlemi açık havada değil, yağışlı havada yapılıyor. Esnaf ve mahalle sakinleri olarak işlerin hızlandırılmasını istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Ümit Türk - Güncel
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