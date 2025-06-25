Ataşehir'de Araç Yangını: İtfaiye Ekipleri Müdahale Etti

Ataşehir'de Araç Yangını: İtfaiye Ekipleri Müdahale Etti
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Ataşehir'de seyir halindeyken alev alev yanan hafif ticari araç, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle söndürüldü. Yangın sonucunda ölen ya da yaralanan olmadı, ancak araç kullanılamaz hale geldi.

ATAŞEHİR'de seyir halindeyken alev alev yanan araç, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Yangın, saat 17.15 sıralarında İçerenköy Mahallesi Prof. Ali Nihat Tarlan Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; Niyazi Potur'un hakimiyetindeki 16 JCK 23 plakalı hafif ticari araç henüz bilinmeyen nedenle alev aldı. Motor kısmından çıkan dumanları farkeden sürücü aracı yol kenarına çekti. Kısa sürede aracı saran alevleri görenler itfaiye ekiplerine haber verdi. İtfaiye ekipleri yangını söndürdü. Ölen ya da yaralanan olmazken araç kullanılmaz hale geldi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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