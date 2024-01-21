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Ataşehir'de Alkollü Sürücü İki Kazaya Neden Oldu

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Ataşehir'de alkollü bir sürücünün kullandığı otomobil, bir otomobil ve hafif ticari araçla karıştığı kazanın ardından ikinci bir kaza daha meydana getirdi. Toplamda 5 kişinin yaralandığı kazada alkollü sürücünün 1.57 promil alkollü olduğu belirlendi.

ATAŞEHİR, D-100 Karayolu'nda bir otomobille hafif ticari aracın karıştığı kazanın ardından aynı noktada ikinci bir kaza meydana geldi. Alkollü sürücünün kullandığı otomobilin, kaza yapan araçlara çarpması ile birlikte toplam 5 kişi yaralandı. Yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırılırken, ikinci kazaya karışan Yusuf Ö. 1.57 promil alkollü çıktı.

Kaza, saat 04.30 sıralarında D-100 Karayolu Ataşehir mevkisinde meydana geldi. İddiaya göre, Umut O. yönetiminde bulunan 34 FCP 526 plakalı otomobille aynı yönde seyir halinde olan Batuhan K. yönetimindeki 34  GAD 687 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı. Kazadan kısa süre sonra Yusuf Ö. yönetimindeki 41 AKJ 090 plakalı kaza yapan araçlara arkadan çarparak yeni bir kazaya neden oldu. Çarpmanın etkisiyle ilk kaza anında aracın içinde bulunan sürücüler araçlarda sıkıştı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri araç içerisinde sıkışan sürücüleri bulunduğu yerden kurtararak sağlık ekiplerine teslim etti. Yaralı sürücüler olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından çevredeki hastanelere kaldırıldı.

AKLOLLÜ SÜRÜCÜ KAZA YAPAN ARAÇLARA ARKADAN ÇARPTI

Hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen ilk kazanın hemen ardından,  41 AJK 090 plakalı otomobille  kaza yapan araçlara çarpan Yusuf Ö.'nün yapılan alkol testinde 1.57 promil alkollü olduğu tespit edildi. Sonradan olay yerine giren araçlarla birlikte toplam 5 aracın hasar gördüğü kazada 5 kişi de yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

"KAZALI ARAÇLARA HIZLA ÇARPTI"

Art arda meydana gelen ikinci kaza sonrası D-100 Karayolu İstanbul istikametinde trafiğe kapandı. Trafik akışı yan yoldan sağlandı. Kazaya karışan araçlar, çekici yardımıyla otoparka götürüldü. Yol bakım ekiplerinin, kaza sebebiyle yola saçılan parçaları temizlemesinin ardından trafik normal seyrine döndü. Polis kaza ilgili inceleme başlattı.

Kazanın görgü tanığı Yakup Albayrak, "Az önce iki farklı araç kaza yapmıştı. Yolun ortasında duruyordu, arkadan başka bir araç hızla geliyordu. Duran kazalı araçlara arkadan hızla çarptı. Çarpmanın etkisi ile otomobil parçaları etrafa dağıldı. Ben de kazayı gördüm köşede motosiklet ile duruyordum. Fırlayan parçaların bir kısmı bana geldi. Benim de bacağım yaralandı. Arabanın içindekiler sağ çıktı" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

D-100 Karayolu Ataşehir Umut İstanbul Trafik Kazaları Güncel Haberler

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