Ataşehir'de Aktif Han Plaza İsimli İş Merkezinde Yangın Çıktı

Ataşehir'de bulunan Aktif Han Plaza isimli 17 katlı iş merkezi yangın çıktı. Yangın, bina dış cephesinin alev almasıyla başladı. Olayda can kaybı veya yaralanma olmazken, maddi hasar meydana geldi. Yangın, dron ile havadan görüntülendi.

Ataşehir'de iş merkezi olarak kullanılan Aktif Han Plaza isimli 17 katlı plazanın dış cephesi alev alev yandı. Yanan bine dron ile görüntülendi.

Ataşehir'de Küçükbakkalköy Mahallesinde Ali Ay Sokak'ta bulunan Aktif Han Plaza isimli 17 katlı binada saat 10.45 sıralarında yangın çıktı. Yangını görenlerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Olayda can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken binada maddi hasar meydana geldi. Yangının çıktığı bina havadan görüntülendi - İSTANBUL