Ataşehir'de Aktif Han Plaza İsimli İş Merkezinde Yangın Çıktı

Ataşehir'de bulunan Aktif Han Plaza isimli 17 katlı iş merkezi yangın çıktı. Yangın itfaiye tarafından kontrol altına alındı ve can kaybı yaşanmadı.

Ataşehir'de iş merkezi olarak kullanılan Aktif Han Plaza isimli 17 katlı plazanın dış cephesi alev alev yandı. Alevlerin binanın aşağısından en yukarısına kadar uzandığı yangın itfaiye tarafından kontrol altına alındı.

Ataşehir'de Küçükbakkalköy Mahallesinde Ali Ay Sokak'ta bulunan ve iş merkezi olarak kullanılan Aktif Han Plaza isimli 17 katlı binada saat 10.45 sıralarında yangın çıktı. Binanın dış cephesinde çıkan yangın nedeniyle alevler binanın aşağısından en yukarısına kadar uzandı. Yangını görenlerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı. Olayda can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken binada maddi hasar meydana geldi. Yangının çıkış sebebine dair inceleme başlatıldı. - İSTANBUL