Ataşehir'de Ağaca Çarpan Otomobil 4 Kişiyi Yaraladı
Ataşehir Bulvarı'nda kaza yapan otomobilin yaptığı çarpışma sonucu 1'i ağır 4 kişi yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Olay yerine acil ekipler sevk edildi.
Ataşehir'de, yoldan çıkan otomobilin ağaca çarpması sonucu yaralanan 1'i ağır 4 kişi hastaneye kaldırıldı.
Ataşehir Bulvarı'nda, henüz sürücüsünün ismi öğrenilmeyen 34 KRB 639 plakalı otomobil, yoldan çıkarak ağaca çarptı.
Kazanın etkisiyle savrulan araç yola devrilirken, bölgeye 112 Acil Sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan 1'i ağır 4 kişi, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından çevredeki hastanelere kaldırıldı.
Yolda trafik bir süre kontrollü sağlandı.
Kaza anı güvenlik kamerasınca kaydedildi.
Kaynak: AA / Mustafa Mert Karaca - Güncel