ATAŞEHİR'DE 6 İŞ YERİNDEN HIRSIZLIK YAPAN ŞÜPHELİLER YAKALANDI
Demirören Haber Ajansı - Güncel
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ATAŞEHİR'de 6 farklı iş yerinden hırsızlık yapan şüpheliler yakalandı.
Ataşehir'de 5 şüpheli 6 farklı iş yerine girerek, hırdavat ve iş makinesi çaldı. Şikayet üzerine harekete geçen polis, A.H., R.H., H.A., M.A. ve Ü.A. isimli 5 şüpheliyi dün Ferhatpaşa Mahallesinde yakaladı. Şüphelilerin yapılan sorgulamalarında çok sayıda suç kayıtları olduğu tespit edildi. Şüpheliler sorgularının ardından adliyeye sevk edildi. 740 bin liralık malzeme çaldıkları belirtilen şüphelilerin hırsızlık anları kameralara yansıdı.
Görüntü dökümü:----------------------güvenlik kamerası görüntüsü - İstanbul
Demirören Haber Ajansı / Güncel