Ataşehir'de 5 katlı binanın çöken sundurmasından düşen kişi ağır yaralandı Güncel Haberler İstanbul'un Ataşehir ilçesinde 5 katlı bir binanın çöken sundurmasından düşen kişi ağır yaralandı. İstanbul'un Ataşehir ilçesinde 5 katlı bir binanın çöken sundurmasından düşen kişi ağır yaralandı. Alınan bilgiye göre, Müjdat Aydemir, Yenişehir Mahallesi Rumi Sokak'taki 5 katlı binanın tavan arasındaki sundurmanın çökmesi sonucu önce giriş kapısı üzerindeki çatının üzerine ardından merdiven boşluğundan zemine düştü. Haber verilmesi üzerine bölgeye itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Aydemir, ilk müdahalenin ardından Fatih Sultan Mehmet Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Aydemir'in sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı. Güncel Kaynak: AA / Alptekin Soykan Yenişehir İstanbul Ataşehir Güncel Haberler

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