Haberler

Ataşehir'de 5 Katlı Binada Yangın Çıktı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ataşehir'de bulunan 5 katlı bir binanın birinci katında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle kontrol altına alındı. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri de sevk edildi.

Ataşehir'de 5 katlı binanın birinci katında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Yeni Sahra Mahallesi Ercan Sokak'taki 5 katlı binanın birinci katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.???????

Kaynak: AA / Muhammed Gencebay Gür - Güncel
Kurtulmuş merak edilen soruyu cevapladı: Öcalan komisyon kararıyla dinlenebilir

Öcalan komisyonda dinlenecek mi? Kurtulmuş tek şartı açıkladı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Çin, İsrail'e karşı harekete geçti

Çin, İsrail'e karşı harekete geçti
Gram altın almak isteyen 120 TL fazla ödeyecek! İşte nedeni

Gram altın almak isteyen 120 TL fazla ödeyecek! İşte nedeni
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.