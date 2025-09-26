Ataşehir'de 5 Katlı Binada Yangın Çıktı
Ataşehir'de bulunan 5 katlı bir binanın birinci katında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle kontrol altına alındı. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri de sevk edildi.
Ataşehir'de 5 katlı binanın birinci katında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Yeni Sahra Mahallesi Ercan Sokak'taki 5 katlı binanın birinci katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.???????
Kaynak: AA / Muhammed Gencebay Gür - Güncel