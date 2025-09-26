Haberler

Ataşehir'de 5 Katlı Binada Yangın Çıktı

Ataşehir'de bulunan 5 katlı bir binanın birinci katında çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alındı. Yangında yaralanan kimsenin olmadığı belirtildi.

ATAŞEHİR'de 5 katlı binanın birinci katında yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü

Yangın, saat 12.45 sıralarında Yeni Sahra Mahallesi Ercan Sokak'ta 5 katlı binanın birinci katında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Çevredekilerin ihbarı üzerine adrese itfaiye, acil sağlık ve polis ekipleri geldi. Kısa sürede büyüyen alevler itfaiye tarafından söndürüldü. Sağlık ekiplerinin çalışmaları sonrası yangında yaralanan kimsenin olmadığı belirlendi. Yangın sonrası dairede hasar oluştu. Yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı.

