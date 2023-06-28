Ataşehir'de 5 Katlı Apart Otelde Yangın: 2 Kişi Yaralandı

Ataşehir'de bulunan 5 katlı apart otelde çıkan yangında 2 kişi yaralandı. Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı ve yaralılar hastaneye sevk edildi. Yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme devam ediyor.