Ataşehir'de 5 Katlı Apart Otelde Yangın: 2 Kişi Yaralandı

ATAŞEHİR'de 5 katlı apart otelde çıkan yangında 2 kişi yaralandı. Yangın saat 07.00 sıralarında Küçükbakkalköy Mahallesi Sinemacılar sokaktaki 5 katlı apart otelde çıktı. Bayram sabahı otelin en üst katından dumanlar yükseldiğini görenler itfaiyeye haber verdi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kısa sürede kontrol altına alındı. İçeride mahsur kalan 2 kişi ekipler tarafından çıkarıldı. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar hastaneye sevk edildi. Yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme sürüyor. Görüntü dökümü: -Daireden duman çıkması -İtfaiye ekiplerinden görüntü -Dumandan etkilenenlerden görüntü -Ambulanstan görüntü