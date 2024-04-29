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Ataşehir'de 4 Katlı Binada Yangın: 1 Kişi Dumandan Etkilendi, 1 Kişi Yaralandı

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Ataşehir'de Barbaros Mahallesi Barbaros Caddesi'nde bulunan 4 katlı bir binanın 3. katındaki dairede çıkan yangında bir kişi dumandan etkilendi, bir kişi ise yaralandı. Olay yerine emniyet, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Ataşehir'de 4 katlı binanın 3. katında çıkan yangında 1 kişi dumandan etkilendi, 1 kişi yaralandı.

Barbaros Mahallesi Barbaros Caddesi'nde 4 katlı binanın 3. katındaki dairede, henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine emniyet, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yangında bir çocuk dumandan etkilenirken, bir kişi de elinden yaralandı. Sağlık ekipleri yaralılara ambulansta müdahale etti.

Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Kaynak: AA / Güncel

Barbaros Mahallesi Ataşehir İtfaiye Olay Güvenlik Acil Durum Yaşam Güncel Haberler

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