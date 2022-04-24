Ataşehir'de 3 katlı binada çıkan yangın söndürüldü - Haberler

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Ataşehir'de 3 katlı binada çıkan yangın söndürüldü

AA - Mücahit Türetken - Güncel
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Ataşehir'de 3 katlı binada çıkan yangın söndürüldü

İstanbul Ataşehir'de, bir binanın çatı katında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

İstanbul Ataşehir'de, bir binanın çatı katında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Aşık Veysel Mahallesi 3028 numaralı sokakta bulunan üç katlı binanın çatısında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yangın nedeniyle bina sakinleri apartmanı boşaltıp dışarı çıktı.

İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederek söndürdü.

AA / Mücahit Türetken - Güncel

Ataşehir, İtfaiye, Yangın, Güncel, Haberler

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