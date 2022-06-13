Ataşehir'de 2 metruk binanın kundaklamasına ilişkin 4 şüpheli yakalandı İstanbul Valiliği, Ataşehir'de iki metruk binanın kundaklanmasına ilişkin yaşı küçük 4 şüphelinin yakalandığını bildirdi. İstanbul Valiliği, Ataşehir'de iki metruk binanın kundaklanmasına ilişkin yaşı küçük 4 şüphelinin yakalandığını bildirdi. Valilik tarafından yapılan açıklamada, ilçede 12 Haziran'da iki farklı adresteki metruk binaların kundaklanması olayına karışan şüphelilerin tespitine yönelik çalışmalarda yaşı küçük C.K, Ö.K, R.O.U ve S.C.C adlı şüphelilerin yakalandığı belirtildi. Açıklamada, "Şüpheli şahıslar tarafından binalardan hırsızlık sonucu elde edilen 1 adet televizyonu satın alan M.G ve A.G adlı şahıslar hakkında adli işlem yapılmıştır. Konuyla ilgili başlatılan soruşturma devam etmektedir." denildi. AA / İrem Demir - Güncel Ataşehir Güncel Haberler

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