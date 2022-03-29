Ataşehir'de 2 katlı metruk binanın çatısı çöktü - Haberler

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Ataşehir'de 2 katlı metruk binanın çatısı çöktü

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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Ataşehir'de 2 katlı metruk binanın çatısı çöktü

ATAŞEHİR'de boş metruk binanın çatısında çökme meydana geldi.

ATAŞEHİR'de boş metruk binanın çatısında çökme meydana geldi. İtfaiye ekiplerinin yaptığı çalışmada çöken enkazın altında kimsenin olmadığı anlaşıldı.

Olay sabah 08.00 sıralarında Barbaros Mahallesi Mimar Sinan Caddesi'nde meydana geldi. 2 katlı boş metruk binanın çatısında çökme meydana geldi. Gürültüyü duyan çevredeki vatandaşlar itfaiye, sağlık ve polis ekiplerine haber verdi. Polis ekipleri çevre güvenliğini alırken, itfaiye ekipleri çöken çatının enkazında çalışma yaptı. Ekiplerin yaptıkları incelemede herhangi bir canlının olmadığı anlaşıldı. Bir mahalleli "Yan  tarafta kalıyordum, sesi duydum kendi kendine çöktü. Yıkım için  geldiklerini zannettim" diye konuştu.


Ataşehir'de 2 katlı metruk binanın çatısı çöktü

Ataşehir'de 2 katlı metruk binanın çatısı çöktü

Ataşehir'de 2 katlı metruk binanın çatısı çöktü

Ataşehir'de 2 katlı metruk binanın çatısı çöktü

Ataşehir'de 2 katlı metruk binanın çatısı çöktü

Ataşehir'de 2 katlı metruk binanın çatısı çöktü

Ataşehir'de 2 katlı metruk binanın çatısı çöktü

Ataşehir'de 2 katlı metruk binanın çatısı çöktü

Ataşehir'de 2 katlı metruk binanın çatısı çöktü

Demirören Haber Ajansı / Güncel

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