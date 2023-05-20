Ataşehir'de 19 Mayıs coşkusu

19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı bu yıl da Ataşehir'de büyük coşkuyla kutlandı. Gençler için düzenlenen festivalde; oyunlar, atölyeler, eğlence parkurları ve renkli sahne gösterileri yer aldı. Etkinliklerin düzenlendiği Atapark'ı dolduran gençler, yeni nesil rap müzisyenleri Ozbi ve Kamufle'nin konserlerinde doyasıya eğlendi.

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı, Ataşehir'de yüzlerce gencin katılımıyla kutlandı. Kutlamaların merkezi olan Atapark'ta buluşan gençler, Ataşehir Belediyesi'nin düzenlediği ve gün boyu süren çeşitli etkinliklerle hem bayram coşkusunu yaşadılar hem de bahar havasının keyfini çıkardılar.

19 Mayıs 1919'un 104. yıl dönümü kutlamaları, sabah saat 09.30'da Cumhuriyet Meydanı'ndaki resmi törenle başladı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın ardından Ataşehir Belediye Başkanı Battal İlgezdi ile Ataşehir İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Özge Çetinkaya, Atatürk Anıtı'na çelenk bıraktı. Törene, Ataşehir Belediye Başkanı Battal İlgezdi'nin yanı sıra Belediye Başkan Yardımcıları, Birim Müdürleri, Siyasi Parti ve STK Yöneticileri, Gaziler, Muhtarlar, Ataşehirli öğrenciler ile yurttaşlar katıldı.

"FİKİRLERİ IŞIĞINDA, İLELEBET…"

Ataşehir Belediye Başkanı Battal İlgezdi, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'na ilişkin konuşmasında şunları söyledi:

"Cumhuriyetin, hürriyetin, bağımsızlığın, egemenliğin yılmaz bekçileri olan Türk gençliğine bayram olarak armağan edilen ve Milli Mücadele'nin başlangıcı olan 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramımız kutlu olsun. Büyük Önderimiz Atatürk'ün, Samsun'dan yaktığı istiklal meşalesi Amasya, Sivas ve Erzurum kongreleriyle önce Anadolu topraklarına yayılmış, sonrasında yurdun her bölgesindeki halkı umutsuzluktan inanca ve karamsarlıktan iyimserliğe taşımıştır. Fikirleri ışığında, ilelebet Atamızın izinde olacağımızı bir kez daha belirtmek isterim. Bu vesileyle kurtuluş mücadelemizin kahramanları, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere tüm şehit ve gazilerimizi minnetle anıyorum."

GENÇLER RENKLERİN ALTINDA EĞLENDİ

Ataşehir Gençlik Festivali'nde, dünyada pek çok ülkede düzenlenen Color Fest (Boya Festivali) adıyla bilinen renkli toz etkinliği de yapıldı. Renkli görüntülerin ortaya çıktığı kutlamalarda alanda gençlere organik toz boyaları dağıtıldı. Festivalde, gençler birbirlerinin üzerine rengarenk boyalar fırlatarak ortalığı renk cümbüşüne çevirdiler.

Festival alanındaki; DJ performansı, karaoke, elektronik basket, boks, karikatür atölyesi, langırt oyunu gibi daha pek çok aktiviteyle gençler, bayramın tadını doyasıya çıkardı.

OZBİ VE KAMUFLE KONSERLERİ

Atapark'ı dolduran gençler bayramın coşkusunu yaşamaya önce müzisyen Emre Öztürk ile başladı. Ardından yeni nesil rap müzisyenleri Kamufle ve Ozbi, sevilen şarkılarıyla gençleri eğlendirdi. Bunun yanı sıra Ataşehir Belediyesi Gençlik Senfoni Orkestrası da festival için hazırladığı özel programla gençlerle bir araya gelerek kutlamalara renk kattı.