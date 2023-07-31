Ataşehir'de 17 Katlı İş Merkezinde Yangın Çıktı

ATAŞEHİR'de 17 katlı iş merkezinin dış cephesinde çıkan yangın itfaiye ekiplerinin 1 buçuk saat süren çalışmasının ardından söndürüldü. Yanan iş merkezi havadan da görüntülendi.

Yangın, saat 10.30 sıralarında Küçükbakkalköy Mahallesi Ali Ay sokakta 17 katlı iş merkezinin dış cephesinde çıktı. Dış cephe kaplamasında bilinmeyen nedenle başlayan yangını görenler itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine Anadolu yakasında çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin 1 buçuk saat süren çalışmasının ardından yangın söndürüldü. 17 katlı iş merkezinin 6 katının kullanıldığı 11 katının boş olduğu öğrenildi. Yangında ölen ya da yaralanan olmazken iş merkezinde hasar oluştu. Öte yandan iş merkezinde daha öncede 2 kere küçük çaplı yangınların çıktığı öne sürüldü. Yanan iş merkezi havadan da görüntülendi.

"İÇERİDE OLANLAR TAHLİYE EDİLDİ"

"KÜLLER YAĞMAYA BAŞLADI"

Mahalle sakini Nurallah Arvas, "Üzerimize küller yağmaya başladı. Baktık ki karşıdaki binada ufak bir alev var. Dumanlar yükselmeye başladı. Rüzgarın hızıyla alevlerin şiddeti arttı. Üst kısımlarda hala alevler var. Ekiplerin müdahalesi devam ediyor. Birkaç kat kullanılıyor, diğer katlar boş" dedi.