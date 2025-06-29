Ataşehir'de 10 Araç Kundaklandı, 2 Şüpheli Adliyeye Sevk Edildi

Ataşehir'de 10 Araç Kundaklandı, 2 Şüpheli Adliyeye Sevk Edildi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ataşehir'de bir sanayi sitesinde 10 aracın kundaklanması olayında 2 şüpheli gözaltına alındı. Güvenlik kameraları aracılığıyla tespit edilen B.Y. ve T.A., 'mala zarar verme' ve 'kundaklama' suçlarından adliyeye sevk edildi.

Ataşehir'de, sanayi sitesindeki alanda 10 aracın kundaklanmasına ilişkin gözaltına alınan 2 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Bostancı Sanayi Sitesi'nin de bulunduğu Kılıç Sokak'taki alanda çıkan, bir otelin açık otoparkına da sıçrayan yangına ilişkin soruşturma devam ediyor.

Polis ekipleri, güvenlik kamerası kayıtlarından 2 şüphelinin araçları kundakladıktan sonra bölgeden kaçtıklarını belirledi.

Çalışmalar sonucu şüphelilerin B.Y. (25) ve T.A. (23) olduğu tespit edildi.

Şüpheliler düzenlenen operasyonla ikametlerinde gözaltına alınırken, olay anında alkollü oldukları ortaya çıktı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan B.Y. ve T.A. "mala zarar verme" ve "kundaklama" suçlarından adliyeye sevk edildi.

Bostancı Sanayi Sitesi'nde dün hurda araçların çekildiği alanda çıkan yangın, bir otelin açık otoparkındaki araçlara da sıçramıştı.

Polis ekipleri, 10 aracın kundaklandığı yangının ardından soruşturma başlatmıştı. Güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen ekipler, yangından bir süre önce kimliği belirsiz bir şüphelinin park halindeki araçların olduğu alana geldiğini, buradan ayrıldıktan hemen sonra araçların yanmaya başladığını belirlemişti.

Kaynak: AA / Cüneyt Sevindik - Güncel
Ablasının düğününde kalp krizi geçiren genç hayatını kaybetti

Ablasından ayrılacağına üzülen genç kalp krizinden vefat etti
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
UTTS cihazının montajı için son 2 gün! Taktırmayana 140 bin liraya kadar ceza

2 gün kaldı, bunu yapmayana 140 bin TL ceza var
İsrail ordusundan sürgün haritası! Gazze'deki mahalleleri tek tek işaretlediler

İsrail sürgün haritasını yayımladı! Mahalleleri tek tek işaretlediler
Ukrayna'ya ait kamikaze drone, tuvaletteki Rus askerini hedef aldı

Kamikaze drone, Rus askerini tuvalette yakaladı! Sonrası korkunç
Ankara'da 3.6 büyüklüğünde deprem

Ankara'da korkutan deprem! Çevre illerde de büyük panik yaşandı
Mersin'deki Göksu Deltası'nda yangın

Dört bir yanımız alevlere teslim! Koruma altındaki deltada yangın
Bakan Yumaklı: Bilecik-Sakarya sınırındaki yangın büyük oranda kontrol altına alındı

Bakan Yumaklı, Türkiye'nin beklediği güzel haberleri art arda sıraladı
Bakan Tunç: Bilecik Gölpazarı Açık Ceza İnfaz Kurumu yangın nedeniyle boşaltıldı

Cezaevi boşaltıldı, yüzlerce mahkum çevre illere nakledildi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.