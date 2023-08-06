Ataşehir Belediye Başkanı İlgezdi: İmamoğlu'na değişimi sordum, 'Ben bilmiyorum' dedi

Hami YEŞİLYURT / CHP ATAŞEHİR İlçe Başkanlığı 6. Olağan Kongresi Ataşehir'de bir otelde düzenlendi. İlçe Başkanı, İlçe Yönetim Kurulu ve İl Kongresi delegelerinin seçiminin de gerçekleştirldiği kongreye, Ataşehir Belediye Başkanı Battal İlgezdi, CHP Kahramanmaraş Milletvekili Ali Öztunç ve eski CHP İstanbul Milletvekili Berhan Şimşek de katıldı. Kongredeki konuşmasında CHP'deki değişim tartışmalarına değinen Ataşehir Belediye Başkanı İlgezdi, "Seçmen bize kırgınken, durup dururken ortaya bir değişim tablosu koymak en büyük yanlıştır. Ben bu değişim olayını Sayın Ekrem İmamoğlu'na belediye başkanları toplantısında sordum. Dedim ki, 'Bana şu değişimi anlat.', dedi ki, 'Ben bilmiyorum'. Değişimin ne olduğunu bilmeden sen hangi değişimden bahsediyorsun? Neyin değişimi? Cumhuriyet Halk Partisi kimsenin kariyer yapma yeri değildir." dedi. Kongrede konuşan CHP'nin eski İstanbul milletvekili Berhan Şimşek ise, " Bu gemi batmıyor arkadaş, Cumhuriyet Halk Partisi gemisi kimse tarafından batırılamaz. Biz direnişin ve devrimin örgütüyüz, biz vazgeçmeyeceğiz." dedi.

CHP Ataşehir İlçe Başkanlığı 6.Olağan Kongresi, Ataşehir'de bulunan bir otelde düzenlendi. İlçe Başkanı, İlçe Yönetim Kurulu ve İl Kongresi delegelerinin seçiminin de gerçekleştirildiği kongreye, Ataşehir Belediye Başkanı Battal İlgezdi, CHP Kahramanmaraş Milletvekili Ali Öztunç, eski CHP İstanbul Milletvekili Berhan Şimşek ve CHP Parti Meclisi Üyesi Onursal Adıgüzel de katıldı. CHP Ataşehir İlçe Başkanlığı görevine devam eden Celal Yalçın, kongrede gerçekleşecek İlçe Başkanı seçiminde tek başkan adayı olarak yer aldı. Kongre Başkanlık Kurulu seçimiyle başlayan programda Kongre Başkanlık Kuruluna CHP Kahramanmaraş Milletvekili Ali Öztunç seçildi. Kongre Ataşehir ilçesi, CHP gündemi ve kamuoyundaki tartışmalara dair gerçekleştirilen konuşmalarla devam etti.

" 'KEMAL SEN KALK BEN GELİYORUM' DİYEN BİR KADRO AYAĞA KALKTI PARTİDE"

Konuşmasında CHP'deki değişim tartışmasına değinen Ataşehir Belediye Başkanı Battal İlgezdi, "Sayın Genel Başkan aday olduğunda, dedik ki en doğru adaydır seçimi yüzde 10 farkla alıyoruz. Seçim kayboldu, ben bir gün sonra genel merkeze gittim. Genel başkan tek başına oturuyordu hayat böyledir, kaybedenin yüzü soğuk olur. Ne hikmetse parti kendi içinde hiçbir siyasal değerlendirme yapmadan burada benim başkanlarım var, genel başkan yardımcılarım var, belediye başkanlarım var, ilçe başkanlarım var. Hiçbir siyasal değerlendirme yapmadan, ne ilçelerinde, ne örgütünde ne parti meclisinde hiçbir toplantı yapmadan daha, sanki 'Kemal sen kalk ben geliyorum' diyen bir kadro ayağa kalktı partide. 'Değişim', Sevgili arkadaşlar, bu arkadaşlar CHP'nin hiçbir geleneğini, kültürünü bilmiyorlar. Hiç Ecevit'in bu partide nasıl genel başkan olduğunu, bu değişimin nasıl olduğunu okumamışlar. Tabi ki hepimiz değişeceğiz bu koltuklar kimsenin babasın malı değil, Kemal Kılıçdaroğlu gidecek bir gün başkası gelecek, Battal İlgezdi gidecek bir gün buraya başkası gelecek. Bizim konuşacağımız yer burası, parti meclisleri, kendi örgütlerimiz" dedi.

"İMAMOĞLU'NA DEĞİŞİM NEDİR DİYE SORDUM, 'BİLMİYORUM' DEDİ"

"CUMHURİYET HALK PARTİSİ GEMİSİ KİMSE TARAFINDAN BATIRILAMAZ"

CHP Ataşehir İlçe Başkanı ve CHP Ataşehir İlçe Başkan Adayı Celal Yalçın ise, "2019'da kazandığımız 11 büyükşehire yeni iller kazandırmak istiyorsak; Ataşehir, Maltepe, Kartal, Kadıköy birçok ilçemizi kale olarak devam ettirmek istiyorsak bu 8 ay örgütün birarada hep birlikte yan yana, omuz omuza, haldaş ve yoldaş olması çok önemli. Bizler bu bağlamda çok şanslı bir ilçeyiz. Yanımızda bir sorunumuz oldu mu, bir sıkıntımız oldu mu, konuşabileceğimiz, dertleşebileceğimiz, bir ağabey gibi bir yoldaş gibi bir belediye başkanımız 3 buçuk sene yanımızda oldu. Ben hem ilçe başkanlığımıza, hem partisel çalışmalarda her zaman yanımızda duran belediye başkanımız Battal İlgezdi'ye özel bir teşekkür etmek istiyorum" dedi.